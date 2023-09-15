بشكل مفاجئ.. يحشوشي يستقيل من رئاسة نادي الحكمة والجمهور مُطالب بضبط النفس

أعلن إيلي يحشوشي، رئيس نادي الحكمة اللبناني، استقالته بشكل مفاجئ من منصبه في لقاء إذاعي، مشيرا إلى أنه أتم مهمته في إدارة الحكمة.

وتأتي استقالة يحشوشي قبل وقت قصير من انطلاق بطولة لبنان بكرة السلة.

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وكانت الخلافات في الحكمة قد عادت إلى الواجهة قبل فترة، حين خسر فريق كرة السلة في الحكمة سلسلة نصف نهائي بطولة لبنان للعبة أمام الرياضي ـ بيروت، قبل أن يرحل عدد من اللاعبين الأساسيين عن الفريق بعدها، هم: علي مزهر وسيرجيو الدرويش والمدرب جو غطاس، إلى نادي بيروت فيرست كلوب.

وعُلّقت الخميس الماضي في الأشرفيّة، لافتات في عدد من الشوارع الرئيسيّة تطالب برحيل رئيس نادي الحكمة.

الحكمة يدعو الجمهور لضبط النفس

إلى ذلك، دعت اللجنة الادارية لنادي الحكمة الرياضي بيروت، بعد تبلغها باستقالة نائب الرئيس المحامي كميل سعاده خطياً، واستقالة رئيس النادي ايلي يحشوشي، مشجعي النادي إلى ضبط النفس والابتعاد عن المشاحنات، خصوصًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طلبت في بيان من لاعبي فرق النادي في كرة القدم وكرة السلة الاستمرار في التمارين، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مع التأكيد على ان مسيرة النادي مستمرة.