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رياضة

هل يُشارك نيمار مع الهلال في مباراة الرياض؟

Lebanon 24
15-09-2023 | 01:47
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كشفت مصادر "winwin" عن موقف نجم نادي الهلال، البرازيلي نيمار جونيور، من المشاركة في مباراة الرياض مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي.

وعاد نيمار إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، بعد نهاية مشاركته مع المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولية الأخيرة، وبعد ساعات من وصوله، شارك مع الهلال في تدريباته الجماعية استعدادًا لخوض مواجهة الرياض.
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وبحسب winwin، فهناك صعوبة كبيرة في خوض نيمار للقاء الرياض أساسيًّا، حيث يُفضّل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، حصول اللاعب على الراحة الكافية قبل ظهوره الأول مع "الزعيم".


وكان نيمار (31 عامًا) قد انضم إلى الهلال هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان، لمدة موسمين حتى عام 2025، في صفقة قُدّرت بنحو 90 مليون يورو، وفقًا لمصادر إعلامية متنوعة. (win win)
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