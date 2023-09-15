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رياضة
فوز فريق عندقت بكأس دورة عدبل لكرة السلة
Lebanon 24
15-09-2023
|
03:18
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اختتمت جمعية "النهضة" في بلدة عدبل دورتها الرياضية في كرة السلة، التي شاركت فيها فرق من مختلف قرى وبلدات عكار، واستمرت أسبوعا.
وتنافست على البطولة في النهائيات أربع فرق هي عدبل، شربيلا، كوشا وعندقت، وفازت كوشا على عدبل وعندقت على شربيلا وانتقل الفريقان الى النهائي.
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وجرت مساء الخميس المباراة النهائية بين عندقت وكوشا في حضور جمهور كرة السلة من مختلف قرى عكار، حيث فاز فريق عندقت بفارق سبع نقاط ليحصل على كأس المركز الأول وفرق كوشا المركز الثاني.
في نهاية الدورة تم تسليم الكؤوس والميداليات للفريقين.
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