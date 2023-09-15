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رياضة

مدرب يرفض عرضا يجعله أغلى مدرب عربي

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:53
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رفض جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عرضا مغريا من أحد أندية دوري "روشن" السعودي، كان سيجعله أغلى مدرب عربي وإفريقي بالتاريخ.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية أن أهلي جدة الذي يضم في صفوفه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، يصر على التعاقد مع بلماضي، ويسعى جاهدا لإقناعه بتدريب الفريق في الفترة المقبلة، مستغلا بعض الظروف "غير المواتية" التي تواجهه في الجزائر.
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وأوضحت المصادر ان إدارة الأهلي عرضت على بلماضي راتبا سنويا ضخما يفوق بكثير ما يتلقاه مع المنتخب الجزائري، وسيجعل منه أغلى مدرب عربي وإفريقي على مر التاريخ.

لكن بلماضي، يصر على عدم استبدال المشروع الذي بدأه مع المنتخب الجزائري ولو بـ"كل ذهب العالم". (روسيا اليوم)
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