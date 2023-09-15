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رياضة

بسبب محمد صلاح.. تقديم مقترح ضدّ أندية الدوري السعوديّ

Lebanon 24
15-09-2023 | 08:00
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قدم سيمون جوردن مالك كريستال بالاس السابق اقتراحا للدوري الإنكليزي الممتاز بحظر أي انتقالات إلى السعودية بعد إغلاق فترة الانتقالات الأوروبية، مستشهدا بما حدث مع محمد صلاح.

وأثار النجم المصري قلق ناديه ليفربول الإنكليزي خلال انتقالات الصيف، بعدما تقدم اتحاد جدة بعرض وصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني لضمه، لكن "الريدز" رفض العرض، وحافظ على صلاح في صفوف الفريق. (روسيا اليوم)
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