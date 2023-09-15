لن يلعب... "مانشستر يونايتد" يُعاقب سانشو

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أعلن "مانشستر يونايتد" عن غياب جيدون سانشو عن تدريبات الفريق بسبب "مشكلة انضباط".وكان سانشو ادعى على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح "كبش فداء" بعد استبعاده من تشكيلة "مان يونايتد" خلال خسارته 3-1 أمام أرسنال في وقت سابق من هذا الشهر.وقال مان يونايتد في بيان: "سيبقى جيدون سانشو في برنامج تدريب شخصي بعيدا عن مجموعة الفريق الأول في انتظار حل مشكلة انضباط بالفريق". (سكاي نيوز)