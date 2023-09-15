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رياضة
بعدا طلب قميص رامسي.. كلينسمان يصف الانتقادات بـ"الغباء المطلق"
Lebanon 24
15-09-2023
|
16:00
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وصف المدرب الألماني للمنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم يورغن كلينسمان موجة الانتقادات الموجّهة إليه وإلى ابنه حارس المرمى لطلبه قميصا لفريق منافس بـ"الغباء المطلق".
واقترب كلينسمان من قائد المنتخب الويلزي آرون رامسي عقب المباراة الدولية الودية بين كوريا الجنوبية وويلز 0-0 يوم الخميس الماضي في كارديف وطلب منه قميصه.
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وأكد القائد والمدرب السابق للمنتخب الألماني لاحقا لوسائل الإعلام البريطانية أن نجله جوناثان، حارس مرمى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي البالغ من العمر 26 عامًا هو من كان يرغب في الحصول على قميص رامسي.
وقال كلينسمان لدى وصوله الى كوريا الجنوبية "الأمر يتعلق بمبادرة من أجل أخصائي العلاج الطبيعي لفريق نجلي في لوس أنجليس".
وأعرب عن استيائه قائلا "أنا لا أفهم هذا الجدل بصراحة لأن ابني تلقى تعليقات انتقادية على حسابه على إنستغرام، وهو غباء مطلق". (العربية)
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