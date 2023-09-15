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رياضة

قبل مواجهة "ريال بيتيس".. يامال يُواصل تحطيم الأرقام القياسيّة

Lebanon 24
15-09-2023 | 23:00
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حطّم جناح برشلونة الشاب الإسباني من أصول مغربية لامين يامال أرقاماً قياسية عدّة خلال الأيام الماضية، ويستطيع أن يستمر في ذلك بمواجهة ريال بيتيس اليوم السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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وأصبح يامال أصغر لاعب يُشارك كأساسي ويُسجّل مع المنتخب الإسباني، في تصفيات كأس أوروبا 2024 عن عمر 16 سنة، ليتمكّن من فرض نفسه على المستويين المحلي والدولي.

وكان يامال قد أصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة عن عمر 15 عامًا و290 يومًا أمام بيتيس الموسم الماضي.

كما حطّم رقمًا قياسيًا آخر عندما أصبح أصغر لاعب يشارك كأساسي في الدوري الإسباني خلال القرن الـ 21، كما يعد أصغر لاعب يمرر تمريرة حاسمة في الحقبة ذاتها. (العربية)



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