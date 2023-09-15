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رياضة

فريق الهلال يعبر الرياض.. ونيمار يضع بصمته

Lebanon 24
15-09-2023 | 23:53
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تصدر فريق الهلال دوري روشن السعودي عقب فوزه على ضيفه الرياض 6 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة السادسة من المسابقة.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وياسر الشهراني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
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وفي الشوط الثاني، سجل ناصر الدوسري كرة صنعها مالكوم بعد تمريرة نيمار قبل أن يسجل لاعب زينيت السابق الهدف الرابع بصناعة زميله هداف منتخب البرازيل ليحرز بعدها سالم الدوسري الهدفين الخامس من ركلة جزاء والسادس في الدقيقة 95.

في المقابل سجل الرياض هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق علي الزقعان.

وشهدت هذه المباراة مشاركة البرازيلي نيمار في الدقيقة 63 لأول مرة مع الهلال عقب انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل توقف رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز السادس عشر، متلقيا هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.(العربية)

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