مدرب الأهلي المصري ينتقد حكم "السوبر" الأفريقي

استهل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المصري، المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة كأس السوبر، بتهنئة فريق اتحاد العاصمة على الفوز باللقب.



وقال كولر بأن فريقه أتيحت له العديد من الفرص التي لم يستطع لاعبوه ترجمتها لأهداف، وإن خطأ واحدا حدث في جزء من الثانية تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف اتحاد العاصمة الوحيد بالمباراة.

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وأردف كولر بأن «هذه كانت أول مباراة للفريق هذا الموسم، ولكن هذا ليس مبرراً لما حدث، حيث كان يجب أن يكون أداء الفريق الهجومي أحسن مما شاهدناه».



وهاجم كولر حكم المباراة، مشيراً إلى أنه ابتدع قانوناً جديداً في واقعة عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه بدعوى منح الفريق فرصة استكمال الهجمة، لافتاً إلى أنه لم يسمع من قبل عن مبدأ إتاحة الفرصة في حال وجود ركلة جزاء.



ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تقييمه لمستوى الثنائي المنضم حديثاً للأهلي، رضا سليم، وإمام عاشور، قال كولر إن اللاعبَان قدما مباراة جيدة، وخاصة رضا سليم في الشوط الاول الذي صنع فيه أكثر من فرصة، في حين إن هذه هي المباراة الاولى لإمام بعد عودته من الإصابة التي غيبته عن الملاعب لأربعة أشهر، «وبالتأكيد مع مرور الوقت سيصبح عنصراً هاما بالفريق».





وبخصوص عجز الفريق عن تسجيل الأهداف في اللقاء، قال كولر بأن فريقه قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي انتوني موديست، إلا أنه لم يستطع المشاركة لتأخر قيده، مشيراً إلى أن فريقه الموسم الماضي كان الأقوى هجوماً والأكثر تسجيلاً للأهداف بنفس هؤلاء اللاعبين.



واختتم كولر تصريحاته بأنه رغم الأحزان لخسارة أول ألقاب الموسم، إلا أن هذه الخسارة قد تكون مفيدة للاعبين، خاصة بعد أن فاز الأهلي بكل بطولات الموسم الماضي، وهو ما تسبب في حالة تشبع لدى اللاعبين، مؤكداً أنه سيتدخل بقوة من أجل تصحيح الأوضاع قبل المواجهات المقبلة للأهلي.



وقال المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، الوطني عبد الحق بن شيخة، إن فريقه استحق الفوز بمباراة كأس السوبر.



وقال بن شيخة إن المباراة كانت ذات إيقاع كبير، وإن فريقه تحكم في المباراة خاصة بعد أن تقدم بالهدف الأول.

وأشاد بن شيخة بمنافسه النادي الأهلي، مذكراً بكلامه قبل اللقاء بأنه لو كان الأهلي في يومه فسيربح المواجهة، إلا أن فريقه نجح في تسيير المباراة لصالحه.





ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تراجع الفريق في الشوط الثاني، قال بن شيخة إن تقدم الفريق بهدف قبل نهاية الشوط الأول غير من استراتيجية اللاعبين في الشوط الثاني، وإنهم في النهاية سيروا المباراة كما كانوا يريدون.



وأردف بن شيخة بأن سر نجاحه مع مختلف الاندية التي دربها، ومنها الإفريقي التونسي ونهضة بركان المغربي والآن اتحاد العاصمة، هو المثابرة والعمل الجاد، واصفاً نفسه بأنه رجل لا يحب «الشو» أو المظاهر في عمله، وإنه دائماً ما يسعى خلف الجديد في عالم التدريب.



وأكد بن شيخة على تقديره لإدارة فريق اتحاد العاصمة الذي ربح معه بطولتين أفريقيتين في غضون أشهر قليلة، مشيراً إلى أن هدفه دائماً هو التواجد بين الثلاثة الأوائل في الدوري الجزائري من أجل ضمان المشاركة في احدى بطولات الأندية الأفريقية.



واختتم بن شيخة تصريحاته بتأكيده على أن المدربين الجزائريين مميزون وإنهم فقط بحاجة للدعم ومزيد من الثقة من المسؤولين.