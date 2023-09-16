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رياضة

كلوب الغاضب من "لعنة" الساعة 12:00 يرد: "إنها مزحة - إنها نكتة"

Lebanon 24
16-09-2023 | 02:20
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أعرب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن غضبه من تجدد اختيار مباريات فريقه في وقت الغداء بعد فشله في الفوز بأي من المباريات التي يخوضها فريقه في الساعة 12:30 ظهرًا الموسم الماضي.
وبيّن كلوب أن فريقه، وبعد موسم مخيب للآمال في الموسم الماضي، بدأ بشكل جيد في موسم 2023/24، حيث فاز بثلاث مباريات وتعادل في واحدة من أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
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وسأل الصحفيون مدرب ليفربول عن سجل الفريق السيء في مباريات الساعة 12:30 ظهرًا، حيث فشل في الفوز بأي من مبارياته الست في الساعة 12:30 ظهرًا الموسم الماضي.



ولفت يورغن كلوب الانتباه إلى أن فريقه سيخوض مباراتين إضافيتين في الساعة 12:30 ظهرًا قبل فترة التوقف الدولي في اذار، وأكد أن الاتحاد لن يغير هذا الجدول رغم تحفظات البعض.


 وقال المدرب الألماني "إذا قلت كلمة واحدة عن ذلك مرة أخرى، سيقول العالم كله ’لقد بدأ يتذمر مرة أخرى‘، لكنها مزحة - لدينا لاعبون في أميركا الجنوبية لم أرهم بعد وسنلعب خلال 24 ساعة. إنها مزحة - إنها نكتة".
يشار إلى أن أول مباراة لليفربول بعد العودة من فترة التوقف الدولي ستكون اليوم السبت ضد ولفرهامبتون، وستكون في الساعة 12:30 ظهرا.
على الرغم من أن فريقه يهيمن على سجل المواجهات المباشرة ضد ولفرهامبتون في تاريخهم، حيث حقق 59 فوزًا مقابل 39 لفريق للذئاب، فقد كانت المنافسة أكثر تكافؤًا في السنوات الأخيرة على الرغم من الفجوة في الميزانيات والأفراد.
التقى الفريقان في الموسم الماضي 4 مرات في 3 أشهر، فاز الريدز مرتين، مرة في الدوري ومرة في إعادة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد التعادل 1-1 في الجولة الأولى، بينما فاز ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في البريميرليغ على ملعبه.

 سجل ليفربول في بداية المباراة 2022-23
 
 
التعادل 2-2 أمام فولهام (خارج الأرض)
التعادل 0-0 أمام إيفرتون (خارج الأرض)
الخسارة 1-0 أمام نوتنغهام فورست (خارج الأرض)
التعادل 0-0 ضد تشلسي (داخل الأرض)
الخسارة 1-0 أمام بورنموث (خارج الأرض)
الخسارة 4-1 أمام مانشستر سيتي (خارج الأرض)
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