لاعب مهمّ ضمن "الثلاثي المتهمّ".. تفاصيل جديدة في فضيحة "ريال مدريد"

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ما زالت الفضيحة الجنسية التي هزّت جدران نادي "ريال مدريد" تتفاعل، بعد أن تورّط 4 لاعبين شباب بالفريق في كشف أسرار جنسية تتعلّق بقاصر تبلغ من العمر 16 عاماً.ووقعت الأحداث في موغان جزيرة (غران كناريا)، حينما كان اللاعبون الثلاثة يحتفلون في أحد الأندية الشاطئية على الجزيرة، حيث أبلغت والدة فتاة قاصر في 6 أيلول الحرس المدني، عن وجود بعض التسجيلات التي تضمّنت علاقات جنسية لابنتها تم تسجيلها دون موافقتها، وعلمت أنها متداولة عبر تطبيق "واتساب".وأمرت المحكمة رقم 3 في سان بارتولومي دي تراخانا (غران كناريا)، الحرس المدني، بتقديم العديد من الأشخاص في السن القانونية وينتمون إلى "ريال مدريد" إلى العدالة، وتمّت مصادرة أجهزتهم المحمولة. وقد كشفت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، الخميس نقلا عن مصادر من الشرطة الإسبانية، أن الشرطة ألقت القبض على اللاعبين الذين ينشط اثنان منهم في فريق "ريال مدريد كاستيا"، بينما يلعب ثالثهم ضمن الفئات السنية للنادي، دون الكشف عن هويتهم.وبحسب آخر المعطيات، تم إطلاق سراح لاعبي "ريال مدريد" الشباب الثلاثة الذين اعتقلهم الحرس المدني في سيوداد ديبورتيفا دي فالديبيباس، بحسب ما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، لكن هناك لاعب رابع يتم التحقيق معه ولم يتم القبض عليه، وفقاً لما أكدته مصادر الحرس المدني.ووفقاً للصحيفة، فإن جريمة كشف وإفشاء الأسرار من دون إذن الشخص المتضرّر، تكون عقوبتها السجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة عندما تنتهك خصوصيته بشكل خطير، وحتى لو أعطى الضحية موافقته على التسجيل في ذلك الوقت.وقامت بعض وسائل الإعلام وعدّة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر هوية اللاعبين، قبل أن تنفي مصادر مقرّبة من بعض المذكورين صحة بعض الأسماء التي تمّ ذكرها، ممّا قد يُعرّض من قاموا بنشر تلك الأسماء إلى تعويضات قانونية، من قبل المتضرّرين.في المقابل، قالت صحيفة "كانارياس 7" الإسبانية، إن راؤول أسانسيو، اللاعب الصاعد بقوة الصاروخ في صفوف رديف "ريال مدريد"، ضمن الثلاثي المتهمّ. ويعدّ أسانسيو أحد المدافعين المميّزين في الفريق الرديف، اذ أثار اهتمام ناديي "ويست هام" "وليدز يونايتد" الإنكليزيين.يذكر أن "ريال مدريد" أصدر بياناً أكد فيه أنه "سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما تكون لديه معرفة تفصيلية بما حدث، بعد أن أدلى أحد لاعبي الرديف كاستيا وثلاثة من لاعبي ريال مدريد بأقوالهم أمام الحرس المدني".