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رياضة

بعد منعه من لقاء رونالدو.. هذا ما حصل مع "الطفل الإيراني الباكي" (فيديو)

Lebanon 24
19-09-2023 | 00:11
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حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو حلم طفل إيراني بلقائه والتقاط الصور معه، خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، الثلاثاء.

وحظي مهاجم النصر باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران، الإثنين، حيث هتفت الجماهير باسمه ولوحت له عشية المباراة.

وانتشر مقطع فيديو لطفل إيراني يبكي بعد منعه من لقاء "الدون"، بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أنه أصداءه وصلت إلى إدارة نادي النصر. فبعد وقت قصير من انتشار الفيديو، أدخل الطفل إلى غرفة رونالدو لمقابلة نجمه المفضل والتقاط الصور معه، وفق لقطات نشرها النصر لاحقا.
 
 
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وكتب حساب النادي السعودي على منصة "إكس" مع الفيديو: "كرة القـدم ليست مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثير. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك". (سكاي نيوز)
 
 
 
 
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