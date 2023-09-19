بعد منعه من لقاء رونالدو.. هذا ما حصل مع "الطفل الإيراني الباكي" (فيديو)

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو حلم طفل إيراني بلقائه والتقاط الصور معه، خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، الثلاثاء.



وحظي مهاجم النصر باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران، الإثنين، حيث هتفت الجماهير باسمه ولوحت له عشية المباراة.



وانتشر مقطع فيديو لطفل إيراني يبكي بعد منعه من لقاء "الدون"، بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أنه أصداءه وصلت إلى إدارة نادي النصر. فبعد وقت قصير من انتشار الفيديو، أدخل الطفل إلى غرفة رونالدو لمقابلة نجمه المفضل والتقاط الصور معه، وفق لقطات نشرها النصر لاحقا.

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طفل ايراني يبكي بسبب منعه من الدخول لمقابلة الأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/R4nN0fIwWW — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 18, 2023 Advertisement



وكتب حساب النادي السعودي على منصة "إكس" مع الفيديو: "كرة القـدم ليست مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثير. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك". (سكاي نيوز) وكتب حساب النادي السعودي على منصة "إكس" مع الفيديو: "كرة القـدم ليست مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثير. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك". (سكاي نيوز)