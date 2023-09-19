اعترافات جديدة مثيرة.. ليفربول "حبس" محمد صلاح بسبب الاتحاد!

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية، يوم 7 أيلول 2023، إلا أن الحديث عن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، لاعب العملاق الإنكليزي "ليفربول"، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي "الاتحاد" لا يزال مستمراً، فيوما بعد يوم، تظهر كواليس واعترافات جديدة عن فشل انتقال صلاح الى دوري روشن السعودي، على الرغم من عرض "الاتحاد" 215 مليون يورو على "ليفربول"، مع راتب سنوي للاعب نفسه، يتخطى الـ150 مليوناً.

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وبحسب المعلومات الأخيرة، فقد اعترف ميكايل أنطونيو، مهاجم نادي "وست هام يونايتد" الإنكليزي، بأن النجم المصري كان يريد الانتقال إلى "العميد" الاتحادي، في الصيف الحالي. وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "أنا واثق من ذلك.. صلاح وافق على الانتقال إلى الاتحاد؛ لكن نادي ليفربول حبسه، ومنعه من الرحيل".

وأكد نجم "وست هام" أن محمد صلاح، لم يرد أن يفتعل مشكلات داخل قلعة "الريدز"، على الرغم من أنه كان يرى أن الانتقال إلى السعودية فرصة كبيرة للغاية. وأضاف: "صلاح حقق كل شيء بالفعل مع ليفربول، ولا يهمه الحصول على لقب الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى أن لاعباً مسلماً كان سينتقل إلى دولة مسلمة".

ووصف ميكايل أنطونيو، رفض إدارة "ليفربول"، الاستغناء عن صلاح بهذا المبلغ الضخم المقدم من المملكة العربية السعودية، بأنه أمر "جنوني".

وتألّق صلاح بعد فشل انتقاله الى السعودية مع "ليفربول" مؤخراً، فقد سجّل أرقاماً قياسية وحطّم أخرى، لكن رغم ذلك، يبدو أن احتمال رحيل "الفرعون المصري" إلى الدوري السعودي لا تزال قائمة، اذ كشف إيميل هيسكي، أسطورة النادي الإنكليزي، عن بحث "الريدز" عن لاعب جديد لخلافة محمد صلاح في المستقبل، موضحًا إمكانية رحيل الهداف إلى دوري روشن السعودي.

وقال في تصريحات خاصة لـ "جول دوت كوم": "رحيل محمد صلاح محتمل، فلا أعتقد أنهم قد يتخلّوا عنه، فهو أفضل لاعب مسلم في العالم، والحصول عليه هو أكبر انتصار ممكن".

وحول المبلغ المتوقع للتخلي عن محمد صلاح، تابع: "أعتقد أنّه قد يرحل مقابل 150 مليون يورو، ولا أعتقد أنّه قد يرحل في الشتاء بل في الصيف، ومن المحتمل أن يوافق ليفربول على بيع اللاعب بهذه القيمة".

وأردف: "بعد رحيل صلاح لا أعتقد أن يورغن كلوب مدرب الفريق سوف يذهب ويصرف هذا المبلغ لجلب نجم كبير، ولكنّه مستعد للكشف عن موهبة تناسب ما يحتاجه النادي. وفي تصوري أنّ ليفربول وضع عينيه نصب اللاعب الجديد الذي قد يخلف صلاح".

جدير بالذكر أنّ عقد محمد صلاح ينتهي في صيف ،2025 واللاعب كان مطلوباً في العديد من الأندية الأوروبية العام الماضي.