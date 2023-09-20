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رياضة

فرض غرامتين ماليتين على برشلونة.. ما علاقة ملعب "كامب نو"؟

Lebanon 24
20-09-2023 | 01:58
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فرض مجلس مدينة برشلونة الإسبانية غرامتين ماليتين على الفريق الكتالوني، بسبب الأشغال المتواصلة لإعادة تجديد وتطوير ملعب "كامب نو".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد بلغت قيمة الغرامتين 600 يورو، مشيرة إلى أن السبب هو عدم الالتزام بالجدول الزمني للأشغال.
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وأوضحت مصادر في مجلس المدينة أنه "في يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بين منتصف الليل والساعة الواحدة بعد منتصف الليل، تبين وجود نشاط غير مصرح به". وأضافت: "الأمر نفسه وقع في أغسطس الماضي، عندما تمت معاينة عمال البناء خارج الجدول الزمني المخطط له مسبقا، مما يعني أن الشرطة الحضرية لم يكن لديها خيار آخر سوى فرض الغرامة".

ويستخدم الفريق الكتالوني حاليا استاد لويس كومبانيس الأولمبي، أو كما يعرف باسم "استاد مونتجويك"، وهو ملعب يتسع لـ55 ألف مقعد.

ويقع الملعب في مونتجويك، التل الكبير جنوب غرب مدينة برشلونة، والذي كان الملعب الرئيسي خلال الألعاب الأولمبية لعام 1992.


وعن الملعب، كشفت صحيفة "آس" أنه من المتوقع أن يكون الكامب نو جاهزا لاستضافة المباريات في تشرين ثاني 2024. لكن أشغال التجديد والتطوير ستنتهي بصفة نهائية وكاملة في عام 2025. (سكاي نيوز)
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