ليست الإصابة فقط.. أزمة جديدة تضرب كريم بنزيما في السعودية!

يبدو أن القدر لم يكتب لنادي "الاتحاد" السعودي الاستقرار خلال الموسم الجاري، فمنذ انتقال الفرنسي كريم بنزيما الى السعودية، والتوتر يتصاعد في صفوفه. وكان الصدام اشتعل بين البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، وبعدها تم الكشف عن "خلاف عنيف" بين سانتو وبنزيما بسبب طريقة لعب المدرب البرتغالي، إذ أن بنزيما لا يُناسب أسلوب لعبه، ليشتكي لاعب "ريال مدريد" السابق من ناحيته لسعد اللذيذ، المفاوض السعودي الذي أقنعه بالانضمام إلى "العميد" الاتحادي، من سوء تعامل سانتو معه، مطالباً إياه بإيجاد حل للمشاكل التي تواجهه.

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وبعدها انفجرت أزمات الفرنسي في الاتحاد باكراً، فبعد ثلاث مباريات له فقط في دوري روشن السعودي، لحقت الإصابة "اللعينة" ببنزيما، ثم استبعد من قائمة الاتحاد أمام نادي أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، بسبب تعرّضه لإصابة بسيطة في تدريبات الفريق.

ومن الواضح أن بدايات بنزيما مع "الريال"، تتكرّر مجدداً ولكن هذه المرة مع "الاتحاد"، لأن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 سنة، الذي انضم إلى السعودية في صيف العام الحالي، في صفقة انتقال حر، ظهر بمستويات أقل من المأمول منه في أغلب مبارياته مع "العميد" حتى الآن.

وبعيداً عن "لعنة" الإصابات، أعلن نادي الاتحاد السعودي عن "معاناة" جديدة لكريم، اذ كشف في بيان رسمي، عن غياب المهاجم الكبير عن تدريبات الفريق الأول أمس الثلاثاء، وذلك قبل مواجهة الفتح مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن غياب بنزيما عن التدريبات، يأتي بسبب تعرّضه لأزمة صحية بعد معاناته من "الإنفلونزا".