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رياضة

نجل شقيقه فضحه.. اليكم الصورة التي يضعها ميسي في ملفه الشخصي على "واتساب"

Lebanon 24
20-09-2023 | 03:30
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كشف ابن شقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤخرا عن صورة "البروفايل" التي يضعها "البرغوث" في حسابه على تطبيق المراسلة الشهيرة "واتساب".
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توماس ميسي، كشف في لقاء مع محطة محلية، عن الصورة التي يضعها عمه في ملفه الشخصي بذلك التطبيق، الذي تملكه شركة "ميتا".
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وفي البداية، حاول توماس وهو نجل ماتياس أحد أشقاء ميسي الثلاثة، أن يجعل مقدمي البرنامج يخمنوا الصورة التي يضعها قائد المنتخب الأرجنتيني في ملفه الشخصي، وذلك قبل أن يطفئ نيران فضولهم.
 
ووفق توماس، فإن نجم برشونة السابق اختار وضع صورة عائلية تجمعه مع زوجته وأولادهما فور انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر العام الماضي، وفاز بلقبها منتخب الأرجنتين.
 
وقال إن عمه يظهر في تلك الصورة وهو يحتفل مع زوجته وأطفاله الثلاثة، تياغو وسيرو وماتيو، داخل الملعب بالفوز بكأس العالم، لافتا إلى أن "الساحر الأرجنتيني" كان يضع بين ساقيه جائزة "أفضل لاعب في البطولة". وأشار إلى أنه "رأى تلك الصورة لأول مرة، عندما أرسل النجم رسائل تهنئة إلى أفراد عائلته بمناسبة قدوم العام الجديد".
 
ميسي خلال احتفاله مع عائلته بالفوز بكأس العالم لكرة القدم


وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الخطوة التالية بالنسبة لميسي هي "الحفاظ على مستوى جيد مع فريقه الجديد"، إنتر ميامي الأميركي، ليبقي على آمال العديد من المشجعين الذين يحلمون برؤيته يدافع عن لقب المونديال مع "الألبيسيليستي" في نهائيات كأس العالم التي ستقام معظم مبارياتها بالولايات المتحدة عام 2026. (الحرة)
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