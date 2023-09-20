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رياضة

غوارديولا: مانشستر سيتي في أزمة

Lebanon 24
20-09-2023 | 08:00
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أكّد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن فريقه "في أزمة" بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.

وخرج سيلفا، الذي مدد عقده الشهر الماضي مع سيتي حتى عام 2026، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على النجم الأحمر في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.
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وأتت إصابة سيلفا في حين يغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.

وأضاف غوارديولا: "لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحا في المباريات المقبلة، لن أشتكي لكن التعامل مع غياب 5 لاعبين مهمين للإصابة أمر صعب."

ويسعى نادي مانشستر سيتي للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري مع استضافته لنادي نوتنغهام فورست يوم السبت القادم.
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