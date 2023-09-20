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رياضة
مليار يورو.. النادي الكاتالوني يحمي "الجوهرة" بالدي بعقد حديد
Lebanon 24
20-09-2023
|
10:00
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مدّد المدافع الشاب الدولي، أليخاندرو بالدي، عقده مع برشلونة لمدة 5 مواسم، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.
وأفاد نادي برشلونة في بيان أنه توصل واللاعب أليخاندرو بالدي إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 حزيران 2028.
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وأشار الليان إلى أنه تم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بمبلغ مليار يورو (1.07 مليار دولار).
وفرض المدافع البالغ "19 عاماً" نفسه في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، ليقدم أداء سمح له بدفع المخضرم جوردي ألبا (34 عاما) إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الأخير الرحيل إلى إنتر ميامي الأميركي هذا الصيف للانضمام إلى زميليه السابقين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.
وتدرج بالدي، الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في حزيران 2024، في الفئات العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2020-2021.
وشارك بالدي الذي ارتدى قميص منتخب "لا روخا" في 6 مباريات دولية، في 56 مباراة مع برشلونة وسجل هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة.
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