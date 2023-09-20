Advertisement

رياضة

مليار يورو.. النادي الكاتالوني يحمي "الجوهرة" بالدي بعقد حديد

Lebanon 24
20-09-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1109302-638308240741876248.jpg
Doc-P-1109302-638308240741876248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مدّد المدافع الشاب الدولي، أليخاندرو بالدي، عقده مع برشلونة لمدة 5 مواسم، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

وأفاد نادي برشلونة في بيان أنه توصل واللاعب أليخاندرو بالدي إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 حزيران 2028.
Advertisement

وأشار الليان إلى أنه تم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بمبلغ مليار يورو (1.07 مليار دولار).

وفرض المدافع البالغ "19 عاماً" نفسه في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، ليقدم أداء سمح له بدفع المخضرم جوردي ألبا (34 عاما) إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الأخير الرحيل إلى إنتر ميامي الأميركي هذا الصيف للانضمام إلى زميليه السابقين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وتدرج بالدي، الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في حزيران 2024، في الفئات العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2020-2021.

وشارك بالدي الذي ارتدى قميص منتخب "لا روخا" في 6 مباريات دولية، في 56 مباراة مع برشلونة وسجل هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:30 | 2023-09-20
08:00 | 2023-09-20
04:30 | 2023-09-20
04:15 | 2023-09-20
03:30 | 2023-09-20
01:58 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24