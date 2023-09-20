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رياضة

أرسنال يسحق أيندهوفن مع العودة لدوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
20-09-2023 | 18:08
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استهل أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2016-2017 بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن في المجموعة الثانية للمسابقة الأربعاء.
وبعد ست سنوات من ظهور أرسنال الأخير في المسابقة، سجل أرسنال بواسطة بوكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابرييل جيسوس هدفين قبل الاستراحة، والقائد مارتن أوديجارد في الدقيقة 70.
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وسجل ساكا، في ظهوره الأول بالمسابقة مثل العديد من لاعبي أرسنال الآخرين، من مدى قريب بعد مرور ثماني دقائق، وأضاف تروسار الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية، قبل أن يضمن جيسوس انتصار أصحاب الأرض.
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