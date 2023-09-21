تشيلسي يسعى إلى تخفيض 80 مليون إسترليني من رواتبه

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أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي يتجه إلى خفض حجم الانفاق على الرواتب داخل النادي عقب الصفقات العديدة التي أبرمها خلال الفترة الماضية.ذكرت الصحيفة أن "البلوز" يتطلع إلى خفض فاتورة الأجور السنوية بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة أنه منذ استحواذ تود بوهلي وكليرليك كابيتال على النادي في عام 2022، أنفق تشيلسي حوالي مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين، مع زيادة فاتورة أجورهم بشكل غير مفاجئ.وأضافت: "حسبما كشف أحد مؤسسي كليرليك أكد أن تشيلسي على وشك الحصول على استثمار كبير من شركة أريس مانغيمنت الأميركية لزيادة الدخل في النادي".وأشارت إلى أن النادي اللندني باع 13 من لاعبي الفريق الأول إما بشكل دائم أو على سبيل الإعارة لتخفيض النفقات".واختتمت: "وفي الوقت نفسه يحاول الحصول على أموال أكبر للنادي، إذ أفادت التقارير أن تشيلسي دخل في شراكة مع شركة إدارة الأصول البديلة الأميركية بحجم استثمارات يصل إلى 404 ملايين جنيه إسترليني إضافية".