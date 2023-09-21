Advertisement

رياضة

تشيلسي يسعى إلى تخفيض 80 مليون إسترليني من رواتبه

Lebanon 24
21-09-2023 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1109487-638308789233022055.jpg
Doc-P-1109487-638308789233022055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي يتجه إلى خفض حجم الانفاق على الرواتب داخل النادي عقب الصفقات العديدة التي أبرمها خلال الفترة الماضية.

ذكرت الصحيفة أن "البلوز" يتطلع إلى خفض فاتورة الأجور السنوية بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة أنه منذ استحواذ تود بوهلي وكليرليك كابيتال على النادي في عام 2022، أنفق تشيلسي حوالي مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين، مع زيادة فاتورة أجورهم بشكل غير مفاجئ.
Advertisement

وأضافت: "حسبما كشف أحد مؤسسي كليرليك أكد أن تشيلسي على وشك الحصول على استثمار كبير من شركة أريس مانغيمنت الأميركية لزيادة الدخل في النادي".

وأشارت إلى أن النادي اللندني باع 13 من لاعبي الفريق الأول إما بشكل دائم أو على سبيل الإعارة لتخفيض النفقات".

واختتمت: "وفي الوقت نفسه يحاول الحصول على أموال أكبر للنادي، إذ أفادت التقارير أن تشيلسي دخل في شراكة مع شركة إدارة الأصول البديلة الأميركية بحجم استثمارات يصل إلى 404 ملايين جنيه إسترليني إضافية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:08 | 2023-09-21
06:34 | 2023-09-21
04:00 | 2023-09-21
00:00 | 2023-09-21
23:00 | 2023-09-20
18:20 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24