قبل "الديربي".. دفعة معنوية قوية لريال مدريد!

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أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن "ريال مدريد حصل على دفعة معنوية قوية بعدما أصبح النجم فينيسيوس جونيور مرشحاً للعودة للعب مع الفريق".أوضحت الصحيفة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يستبعد تواجد الدولي البرازيلي في "ديربي" مدريد، الأحد، أمام أتلتيكو مدريد على ملعب متروبوليتانو.وأضافت "أصيب فيني في 25 آب وكشفت الفحوصات أنها إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، وتم الإعلان عن غيابه لمدة 6 أسابيع".وتابعت "نجم الريال تدرب بالفعل بمفرده على أرض الملعب وسيراه الجهاز الفني ضمن المجموعة في الدورات التدريبية المقبلة قبل الزيارة المقررة إلى أتلتيكو مدريد، إذ أصبح مرشحاً بقوة للمشاركة في المباراة عقب أقل من شهر من إصابته، وقبل أسبوعين من الموعد المعلن مسبقاً لعودته إلى المباريات".