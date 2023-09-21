ميسي يتعرض لموقف محرج من ممثل كوميدي أرجنتيني.. شاهدوا رد فعله

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأميركي، لموقف محرج أثناء مقابلة، اذ فاجأه مواطنه ميجو جرانادوس الممثل الكوميدي وظهر من خلفه وقبّله.

وعلق جرانادوس، الذي يتابعه 1.3 مليون شخص عبر تطبيق "إكس" مازحا على مقطع الفيديو الذي نشره لميسي قائلا: "هل نتحدث يا حبيبي؟ غدا عند العاشرة صباحا، تعالوا لنعيش اليوم على الهواء مباشرة ونحن نفس الأشياء".