بعد خيانته لها سابقاً.. نيمار يظهر مجدداً مع فتاتين في إسبانيا وحبيبته الحامل تعلّق!

بعد انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها نيمار وهو يشارك في حفلات مع فتاتين مختلفتين بأحد الملاهي الليلية، خرجت برونا بيانكاردي، حبيبة نجم كرة القدم البرازيلية نيمار عن صمتها، ووجهت اتهامات له بخيانته لها بعد التقاط تلك المقاطع بإسبانيا.

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كما تأتي تلك الفيديوهات المسربة في الوقت الذي يتوقع أن تضع فيه برونا مولود نيمار الثاني بعد ما يقرب من شهر، علمًا بأن لديه صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا من حبيبته السابقة كارولينا دانتا.



وردت برونا على ذلك الفيديو الذي انتشر على الإنترنت خلال الآونة الأخيرة بمشاركتها منشورًا لمتابعيها عبر حسابها في إنستغرام قالت فيه: "مساء الخير، أنا على علم بما حدث، ومرة أخرى أنا أشعر بخيبة الأمل، لكنني في المرحلة الأخيرة من الحمل، ولا يشغل بالي وتركيزي سوى ابنتي، وهذا هو كل ما أفكر فيه بالوقت الحالي. أشكركم جميعًا على رسائل الحب التي تصلني".





وهذه ليست الواقعة الأولى التي يواجه فيها نيمار تهمًا بالخيانة الزوجية، إذ سبق أن وجهت لها مزاعم بخيانة حبيبته، برونا في حزيران الماضي، ما دفعه للاعتذار منها على مواقع التواصل الاجتماعي. (فوشيا)