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رياضة

رونالدو يشتكى من ملعب آزادي.. ولاعب إيراني يرد

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:30
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انتقد النجم الإيراني، علي شاه، أرضية استاد آزادي الشهير في طهران، بعد لقاء فريقه بيروزي أمام النصر السعودي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وعانى لاعبو الفريقين من أرضية الملعب السيئة، حيث غطت الحفر الترابية على بقع مختلفة من الملعب.
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وبدا علي شاه غاضباً بعد اللقاء قائلاً: "لاعبو النصر يسألوننا هل هو ملعب أم مزرعة؟ إذا تحدثت الآن، يقولون إننا نتذمر".

وأضاف: "حتى ضد كل الفرق التي واجهتها، لم يسبق لي أن رأيت ملعب بهذا السوء. كان من العار أن ألعب أمام فريق كبير مثل النصر بنجومه في هذا الملعب".

وأكد شاه أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اشتكى من أرضية الملعب، وبدا عليه الاستياء.

وأضاف شاه: " ليس فقط رونالدو الذي اشتكى، ولكن أيضا لاعبو فريقي اشتكوا من الحالة السيئة لملعب آزادي".

يذكر أن النصر انتصر بنتيجة 2-0 على بيروزي، في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا.
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