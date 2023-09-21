المغرب يتقدم في تصنيف الفيفا والأرجنتين تحافظ على الصدارة

قفز المنتخب المغربي إلى المركز 13 عالميا، في التصنيف الجديد للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، ليواصل بذلك الصدارة عربيا وقاريا.

وحل منتخب السنغال في المركز العشرين عالميا والثاني إفريقيا، ومنتخب تونس في المركز الـ29 عالميا والثالث إفريقيا ومنتخب الجزائر في المركز الـ34 عالميا والرابع إفريقيا، فيما تراجع منتخب مصر مركزا واحدا إلى المركز الـ35 عالميا والخامس إفريقيا.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث وأستراليا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس وقطر في المركز السادس والعراق في المركز السابع والإمارات في المركز الثامن.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واستمر منتخب التانغو في الصدارة متقدما على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني ومنتخب البرازيل صاحب المركز الثالث.

وبقيت إنجلترا في المركز الرابع وبلجيكا في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.

وكان الاستثناء الوحيد في قائمة المنتخبات العشرة الأولى بتصنيف فيفا، هو تقدم منتخب البرتغال للمركز الثامن وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز التاسع، في الوقت الذي استمر فيه المنتخب الإسباني في المركز العاشر