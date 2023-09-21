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رياضة

ميسي يشتم نجم ليفربول.. ما القصة؟

Lebanon 24
21-09-2023 | 16:00
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كشف أسطورة ليفربول، المدافع الإنجليزي السابق جيمي كاراغر، عن كواليس تلقيه رسالة خاصة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما انتقد أداءه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

كاراغر، وخلال تحليل مباريات الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا مع شبكة "سكاي سبورتس"، أكد أن باريس سان جيرمان لن يتمكن من حصد لقب البطولة بتواجد الثلاثي ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

وعاد كاراغر من جديد للظهور وهذه المرة مع شبكة "CBS" الأمريكية لتحليل مباريات النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، ليكشف عن تفاصيل رسالة ميسي الخاصة له.

وقالت مقدمة الأستوديو: "نريد أن نفهم الموقف الكامل لتلك الرسالة، ميسي قام بمراسلتك شخصيا، لقد قمت بإغاظة هذا الرجل لدرجة أنه جلس وفكر أنه يريد إرسال رسالة إلى كاراغر ويخبره بما يفكر فيه".

ليرد كاراغر: "كنا نحلل مباراة لباريس سان جيرمان، وقلت إن النادي لن يفوز بدوري الأبطال بوجود ميسي ومبابي ونيمار معا، وتم إثبات أنني محق في النهاية مرة أخرى".

وأضاف: "بعد بضعة أسابيع، نظرت إلى هاتفي فجأة، ووجدت رسالة من ميسي، ظننت في البداية أنه هناك أحدا انتحل شخصيته، هذا ليس صحيحا".

وتابع: "ترجمة محرك غوغل لم تفهم ما كتبه لي (ميسي) بالإسبانية، لكنه في الليلة التالية توج بالكرة الذهبية، أرسلت له رسالة للتهنئة، لكنه لم يرد علي أبدا".

وقامت مقدمة الأستوديو بترجمة الرسالة التي أرسلها ميسي إلى كاراغر، حيث أكدت أن الأرجنتيني شتم كاراغر وقال له: "أيها الحمار".

 
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مصدر: وكالات
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