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رياضة

صلاح يسجل هدفا رائعا لليفربول في شباك لاسك

Lebanon 24
21-09-2023 | 23:00
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه لاسك لينز النمساوي 3-1 يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكان الفريق النمساوي سباقا للتسجيل، عندما أطلق فلوريان فليكر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس كايمهين كيليهر، في الدقيقة 14.

وأدرك المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وبعدها بعشر دقائق ضاعف الكولومبي لويس دياز النتيجة لـ"الريدز" بتسجيله الهدف الثاني.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة، أحرز صلاح الذي شارك في اللقاء كبديل في الدقيقة 74، الهدف الثالث، بعد مجهود فردي رائع اخترق من خلاله منطقة جزاء لاسك وراوغ لاعبين اثنين قبل أن يسدد الكرة بين قدمي الحارس لتستقر في الشباك.

وبهذا الفوز، حصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تولوز الفرنسي وسانت جيلواز البلجيكي
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