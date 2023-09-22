فيديو أكثر من رائع.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي بالـ "البشت" والسيف

يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني، غدا السبت الموافق للثالث والعشرين من أيلول، وتشارك الأندية الرياضية الاحتفالات بهذا اليوم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات خاصة بإحياء التراث السعودي وإقامة الاحتفالات وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ المملكة.

وقد احتفل نادي النصر، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93؛ وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفيديو الذي جاء بعنوان "وطن لأبنائه"؛ وهو يرتدي البشت والشماغ "الملابس السعودية والخليجية الرسمية".

وعاد هذا المشهد، لقطة ارتداء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "البشت" بعد تتويج منتخب بلاده، بلقب كأس العالم "قطر 2022".