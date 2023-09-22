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رياضة
ميسي كشف عن وظيفته المستقبلية بعد اعتزاله.. هل يبتعد عن كرة القدم؟
Lebanon 24
22-09-2023
|
02:00
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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأميركي، عن الوظيفة التي يود مزاولتها بعد اعتزاله كرة القدم.
وفي مقابلة مع مواطنه الصحفي ميغيل غرانادوس على قناة "OLGA" في "يوتيوب"، سئل ميسي عن موعد اعتزاله، فقال: "لم أفكر في الأمر ولا أريد أن أفكر فيه".
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وأضاف: "أريد فقط الاستمرار في الاستمتاع بنفسي. وكان هذا هو السبب الرئيسي لمغادرة أوروبا"، في إشارة منه لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن باريس سان جيرمان لينضم لإنتر ميامي الأميركي.
وقال إنه يود بعد اعتزاله أن يصبح مديرا رياضيا أو يلعب أي دور آخر من شأنه أن يبقيه مرتبطا بالساحرة المستديرة.
وأضاف: "(لاعب كرة القدم) إنها وظيفة. أنا محظوظ لأداء عمل أحبه. رغم أن لدي مسؤوليات وأهدافا، إلا أنه لا يزال شيئا أستمتع به. ماذا سأفعل بعد ذلك؟ لا أعرف، أريد أن أبقى مرتبطا بكرة القدم، أرغب في أن أكون مديرا رياضيا، أو شيئا من هذا القبيل". (روسيا اليوم)
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