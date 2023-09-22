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رياضة

صلاح يدخل التاريخ من جديد.. عادل رقم هنري في أوروبا

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:00
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واصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية ودخول التاريخ، وهذه المرة كان في البطولات القارية الأوروبية.

وشارك الفرعون المصري، مع ليفربول أمام لاسك، في الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي، وفيها فاز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.
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وسجل صلاح الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 88، وتمكن بسببه من معادلة رقم تيري هنري، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في البطولات الأوروبية مع الأندية الإنجليزي برصيد 42 هدفًا.

ويستعد صلاح مع ليفربول، لمواجهة وست هام، عصر الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي، على ملعب آنفيلد. (جول)
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