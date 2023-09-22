ناد قبرصي لكرة القدم يفتح أبوابه أمام اللاعبين اللبنانيين

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وتأسس النادي في العام ١٩٩٤، وتسعى إدارته المتمثلة بثلاثة مساهمين وهم طوني كونيس و رجل الأعمال اللبناني جورج جرجورة وcos toffis إلى تطوير قدرات اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة في الدرجة الثانية على طريق الإنتقال إلى أندية الدرجة الأولى.



وقال كونيس إنه يريد أن يجعل هذا الفريق جاذبا للاعبين، ولا سيما من لبنان وانه يريد تطوير قدرات النادي وتقنياته تمهيدا للانتقال به نحو مراتب أعلى. شهدت ضاحية polis القريبة من مدينة بافوس القبرصية، حدثا رياضيا مميزا تمثل في انتقال فريق Enad polis football club إلى الدرجة الثانية في الدوري القبرصي، وخوضه المبارة الأولى له في هذه الدرجة على ستاد مدينة polis وسط حضور كبير لمشجعيه الذين أقاموا مع إدارة النادي احتفالات للمناسبة.وتأسس النادي في العام ١٩٩٤، وتسعى إدارته المتمثلة بثلاثة مساهمين وهم طوني كونيس و رجل الأعمال اللبناني جورج جرجورة وcos toffis إلى تطوير قدرات اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة في الدرجة الثانية على طريق الإنتقال إلى أندية الدرجة الأولى.وقال كونيس إنه يريد أن يجعل هذا الفريق جاذبا للاعبين، ولا سيما من لبنان وانه يريد تطوير قدرات النادي وتقنياته تمهيدا للانتقال به نحو مراتب أعلى.

وشدد على أن "فتح الجامعة الأميركية في بيروت فرعا لها في مدينة بافوس، سيكون مناسبة للطلاب اللبنانيين الذين يمارسون رياضة كرة القدم من أجل اختبار انضمامهم إلى النادي".



ويضم الفريق لاعبين أجانب من دول عدة من بينهم اللاعب اللبناني محمد مهدي صباح وهو من اللاعبين الأساسيين في تشكيلته، التحق به هذا الموسم وهو يلقى اهتمام الإدارة والمدربين واللاعبين، وأكد أن الفرصة متاحة للاعبين اللبنانيين في الخارج، ولا سيما في النادي شرط أن تكون لديهم الرغبة والشغف بلعبة كرة القدم.



من جهته قال جرجورة: "نحن على مرمى حجر من لبنان وأبوابنا مفتوحة للاعبين اللبنانيين الذين يتمتعون بالمستوى الجيد في لعب كرة القدم وستكون الفرصة متاحة امامهم من أجل الاختبار والالتحاق بالنادي في حال أثبتوا جدارتهم". (الوكالة الوطنية)