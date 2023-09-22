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رياضة

وفاة لاعبة كرة قدم انجليزية وسط غموض حول أسباب الوفاة

Lebanon 24
22-09-2023 | 10:00
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صدمة هزت أوساط كرة القدم الإنجليزية، الخميس، بعد الإعلان على وفاة لاعبة نادي شيفيلد يونايتد الشابة، مادي كيوزاك، وسط "غموض" حول الأسباب.

وأعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، عن وفاة لاعبته مادي كيوزاك عن عمر يناهز الـ27 عاما فقط.
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وكانت كيوزاك التي تم تعيينها كقائدة ثانية للفريق، دخلت موسمها السادس في دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب" للسيدات، لتصبح أقدم لاعبة في القائمة الحالية للفريق.

ولعبت كيوزاك لشيفيليد منذ عام 2019 وأصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مباراة مع فريق السيدات بالنادي الموسم الماضي، كما عملت كذلك بشكل جانبي كمديرة تسويق داخل النادي الإنجليزي.

ومن جانبه أعرب ستيفن بيتيس الرئيس التنفيذي لشيفيلد في بيان رسمي عن صدمته من هذه الأنباء قائلاً: "هذه أخبار مفجعة للجميع هنا في النادي، كان لمادي موقع فريد من نوعه لكونها جزءاً في عدد من الفرق في شيفيلد يونايتد وكانت تحظى بشعبية كبيرة".

وأضاف: "شخصيتها واحترافها جعلاها مصدر فخر لعائلتها وسنفتقدها بكل أسف، وبعد هذه الأخبار نؤكد أن النادي سيقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لعائلة مادي وأصدقائها وزملائها".

ولف الغموض قصة وفاة اللاعبة الشابة، حيث لم تذكر أي أسباب للوفاة، التي وقعت فجأة دون سابق إنذار.

ومع التأخر بإعلان سبب الوفاة، ارتفعت المطالب من الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة ما حدث للاعبة الإنجليزية الشابة، التي كانت تتمتع بصحة جيدة.
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