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رياضة

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة أتلتيكو

Lebanon 24
22-09-2023 | 14:00
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تعرض ريال مدريد لصدمة جديدة قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، بإصابة نجمه المتألق الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.
 
واضطر بيلينغهام لمغادرة تدريبات ريال مدريد اليوم، قبل مواجهة أتلتيكو المقررة بعد غد الأحد لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.
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وذكرت صحيفة "آس"، أن بيلينغهام غادر التدريبات وهو يمسك معدته، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلة عضلية أم مرضية.

وفي حال غيابه عن ديربي الأحد، سيوجه بذلك صاحب الـ20 عاما ضربة قوية لمدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، الذي يعتمد على النجم الإنجليزي بشكل رئيسي في خطته، كما أن المدرب الإيطالي من المتوقع أن يخوض اللقاء من دون لاعبيه داني كارفاخال، وفينيسيوس جونيور، وأردا جولر، وإيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا الذين يعانون من إصابات مختلفة.

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