احتفالا بفوز النصر.. رونالدو يرقص "العرضة السعودية" ويخطف الأضواء (فيديو)

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احتفل لاعب كرة القدم الدولي كريستيانو رونالدو بفوز ناديه، النصر السعودي، على النادي الأهلي "على الطريقة السعودية".وقد فاز النصر على الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن مباريات الدوري السعودي.ونشر نادي النصر على حسابه على اكس فيديو يظهر احتفال اللاعبين بالفوز، وظهر كريستيانو رونالدو وهو يحتفل وكأنه يؤدي العرضة السعودية التقليدية.ويأتي هذا الاحتفال ذو الطابع السعودي التقليدي بينما يستعد السعوديون للاحتفال السبت باليوم الوطني السعودي.وقد سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين والبرازيلي تاليسكا ثنائية أخرى من الأهداف ليقودا النصر للتغلب على الأهلي 4-3 بعدما صمد ببسالة في الدقائق الأخيرة من القمة المثيرة للجولة السابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.