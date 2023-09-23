منتخب السويد النسائي يدخل على خط أزمة "قبلة المونديال".. هذا ما فعله

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ظهرت لاعبات منتخبي السويد وإسبانيا لكرة القدم، الجمعة، مع لافتة تحمل عبارة "معركتنا هي معركة عالمية"، وذلك في أول ظهور لبطلات العالم بعد أزمة "قُبلة المونديال" الأخير.وعبّرت لاعبات السويد عن دعمهن للفريق الإسباني، قبل مواجهة الفريقين في بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي انتهت بفوز سيدات "لا روخا" بثلاثة أهداف لهدفين.جاء اللقاء الذي أقيم في مدينة غوتنبرغ السويدية، كإعادة لموقعة نصف نهائي المونديال، حين فازت إسبانيا بهدفين لهدف، قبل أن تحسم اللقب بهزيمة المنتخب الإنكليزي بهدف نظيف.وفي سياق متصل، كشفت وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، أن اتحاد كرة القدم الإسباني قرر إزالة عبارة "كرة قدم نسائية" من اسم المنتخب الوطني، أملا في أن يعكس ذلك "تحولا في المفاهيم"، ورؤيته للرياضة.وعادة ما يتضمن اسم منتخب السيدات "كرة القدم النسائية"، وبإزالة الكلمة، يصبح منتخبا النساء والرجال رسميا معروفا باسم "منتخب إسبانيا الوطني لكرة القدم". (الحرة)