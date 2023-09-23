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خاص
رونالدو مُهدّد بخسارة قضية "أمواله" أمام "يوفنتوس"!
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
23-09-2023
|
04:30
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تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية، الازمة بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي "النصر" السعودي، وفريقه السابق "يوفنتوس" الإيطالي، الذي لعب في صفوفه في الفترة من 2018 إلى 2021.
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ووفقاً لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإنّ البرتغالي يصرّ على الحصول على مبلغ 19.9 مليون يورو من "السيدة العجوز"، قيمة رواتبه المتأخرة لدى النادي، ويؤكدّ أن هذا المبلغ، تم تأجيله أثناء فترة انتشار فيروس "كورونا"، ولم يتنازل عنه بشكل نهائي، كما تدّعي إدارة "يوفنتوس".
وكشفت الصحيفة، عن وجود "وثيقة جديدة" أمام النيابة العامة الإيطالية، تفيد بأن "الدون" رونالدو، تنازل عن هذا المبلغ بشكل نهائي، عند انتقاله إلى صفوف "الشياطين الحمر".
وعلى الرغم من ذلك، تحذّر الإدارة القانونية في النادي الإيطالي، من ضرورة اتخاذ كافة التدابير، خاصة أن هذه الوثيقة لا يوجد عليها توقيع كريستيانو، وإنما بختم النادي ورئيس المنطقة الرياضية حينها، وهو ما يجعل القرار مفتوحاً أمام كل الاحتمالات.
ويبدو أن إدارة النادي، واثقة تماماً من الفوز بتلك المعركة القانونية ضد محترف نادي "النصر" السعودي الحالي، لأنها ترى أن الاتفاقيات الموقعة تم تنفيذها من قبلها، إذ حصل اللاعبون على أجور الأشهر الثلاثة، التي وافقوا على التنازل عنها، بينما لم يوقّع البرتغالي أبداً على تلك العقود، وفقاً لما ذكره سيزار جاباسيو، محامي "السيدة العجوز".
وأوضح جاباسيو أنه لا يحقّ لرونالدو مطالبة نادي "يوفنتوس" بسداد المبلغ، مؤكداً أن المستندات التي أظهرها الفريق القانوني للاعب البرتغالي بالمحكمة "غير صالحة".
الى ذلك، أشارت صحيفة "توتو سبورت" إلى أن "يوفنتوس قدّم وثيقة مهمة، تتعلق بالتوقيت الذي قرّر فيه رونالدو الرحيل إلى مانشستر يونايتد"، وقالت إنه "من أجل تأمين خروجه، وقّع اللاعب اتفاقية تنصّ على أنه لم يعد له أي ديون مستحقة لدى النادي".
وبحسب الصحفي كزافييه جاكوبيلي، فإن القضية وصلت إلى طريق مسدود، بعدما كشف النادي أن لديه أدلة لإسقاط مطالب رونالدو، ويعتقد أنه من غير المرجّح أن يكسب نجم "النصر" القضية، بعدما انقلبت الأمور ضده.
جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، سجل 101 هدف وصنع 32 آخرين، خلال 134 مباراة رسمية مع "يوفنتوس"، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، وقد تعاقد مع "النصر" خلال "الميركاتو" الشتوي الماضي، لمدّة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حرّ حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق "مانشستر يونايتد".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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