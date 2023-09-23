دكاش وعازار بطلا الزوجي المختلط في كرة الطاولة تحت 19 سنة

اختُتمت بطولة لبنان في كرة الطاولة التي نظمها اتحاد اللعبة على طاولات نادي مون لاسال في عين سعادة، بالمباراة النهائية للزوجي المختلط لفئة الناشئين دون ال19 سنة.



وأحرز اللقب الثنائي جيفري دكاش (الفادي الأقدس) وتاليا عازار (أنترانيك بيروت) بفوزهما في المباراة النهائية على الشقيقين رامز الدقدوقي (الغدير جبشيت) وفاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) 3 - 0. (الوكالة الوطنية)

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