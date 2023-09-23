Advertisement

رياضة

غوارديولا: انتقادكم لهالاند سيجبركم على الاعتذار لاحقاً

Lebanon 24
23-09-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1110234-638310795462358487.jpg
Doc-P-1110234-638310795462358487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سخر الإسباني بيب غوارديولا، مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا، من المزاعم حول وجوب قلقه من الفرص السانحة المهدرة من قبل هدافه النرويجي إرلينغ هالاند هذا الموسم.

وسجّل هالاند 52 هدفاً الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق الذي حقق ثلاثية خارقة في دوري أبطال أوروبا، والدوري الانجليزي وكأس الاتحاد الانجليزي.
Advertisement

وسجّل النرويجي هذا الموسم سبعة أهداف في 8 مباريات.

لكن التحليل يظهر أنه أهدر 12 فرصة، من بينها 9 في آخر مباراتين ضد وست هام والنجم الأحمر الصربي.

وقال غوارديولا ساخراً قبل مواجهة نونتغهام فوريست يوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "لن أنام الليلة!".

وتابع المدرّب الفذ "حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفاً حتى الآن. المهم أن يقول دوماً لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة".

وأردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق "المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ".

وشرح بيب قائلاً: "نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيراً. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرّب لكن لا تنتقدوا أبداً من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار".

وأقرّ غوارديولا أن لاعبه البالغ 23 عاماً لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، مشيراً إلى ان ذلك كان متوقعاً بعد إرهاقات الموسم الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:23 | 2023-09-23
16:00 | 2023-09-23
14:00 | 2023-09-23
12:18 | 2023-09-23
06:09 | 2023-09-23
04:30 | 2023-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24