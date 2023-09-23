غوارديولا: انتقادكم لهالاند سيجبركم على الاعتذار لاحقاً

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سخر الإسباني بيب غوارديولا، مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا، من المزاعم حول وجوب قلقه من الفرص السانحة المهدرة من قبل هدافه النرويجي إرلينغ هالاند هذا الموسم.وسجّل هالاند 52 هدفاً الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق الذي حقق ثلاثية خارقة في دوري أبطال أوروبا، والدوري الانجليزي وكأس الاتحاد الانجليزي.وسجّل النرويجي هذا الموسم سبعة أهداف في 8 مباريات.لكن التحليل يظهر أنه أهدر 12 فرصة، من بينها 9 في آخر مباراتين ضد وست هام والنجم الأحمر الصربي.وقال غوارديولا ساخراً قبل مواجهة نونتغهام فوريست يوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "لن أنام الليلة!".وتابع المدرّب الفذ "حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفاً حتى الآن. المهم أن يقول دوماً لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة".وأردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق "المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ".وشرح بيب قائلاً: "نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيراً. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرّب لكن لا تنتقدوا أبداً من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار".وأقرّ غوارديولا أن لاعبه البالغ 23 عاماً لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، مشيراً إلى ان ذلك كان متوقعاً بعد إرهاقات الموسم الماضي.