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رياضة

بعشرة لاعبين.. مانشستر سيتي يواصل "المسيرة المثالية"

Lebanon 24
23-09-2023 | 12:18
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حافظ مانشستر سيتي على بدايته المثالية للموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالفوز 2-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست.

وحقق حامل اللقب انتصاره السادس على التوالي، رغم طرد لاعب وسطه رودري بعد الاستراحة.
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وسجل فيل فودن الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة، وأضاف المهاجم إرلينغ هالاند هدفا بعد تمريرة عرضية من ماتيو سنونيز بعد 7 دقائق أخرى، وسط سيطرة تامة من سيتي على أول 45 دقيقة.


وبدأ الشوط الثاني بحصول رودري على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاعتداء على مورغان غيبس وايت، قبل أن يضع اللاعب الإسباني يده على عنق مهاجم فورست الذي سقط أرضا.

واستحوذ فورست على اللعب في الشوط الثاني لكنه عانى في صناعة الفرص الخطيرة، وحافظ مانشستر سيتي على الانتصار حتى النهاية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة على القمة.
 
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