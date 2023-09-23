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رياضة
"ريمونتادا مجنونة".. برشلونة يثور على سلتا فيغو في 8 دقائق
Lebanon 24
23-09-2023
|
16:00
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قلب برشلونة الطاولة في وجه ضيفه سلتا فيغو وسجل ثلاثية في 8 دقائق، ليحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، السبت، في الدوري الإسباني.
وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين سريعين قبل أن يسجل جواو كانسيلو هدف الفوز المتأخر، بعد أن كان الفريق الكتالوني متأخرا بهدفين نظيفين.
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وبدأ الضيوف المباراة بجرأة، وسجلوا الهدف الافتتاحي في الدقيقة 19 عبر يورغن ستراند لارسن.
ومنح البديل تاسوس دوفيكاس الهدف الثاني لسلتا فيغو بعد 10 دقائق من نزوله، عندما أنهى هجمة متقنة بتسديد الكرة بهدوء في الزاوية السفلية.
لكن ليفاندوفسكي سجل هدفين في 4 دقائق، ثم تسلل كانسيلو بين اثنين من مدافعي سلتا ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 88 بعد عرضية متقنة من غافي.
وبهذا الفوز صعد برشلونة مؤقتا إلى صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي سيواجه غريمه المحلي أتلتيكو مدريد الأحد، بينما أصبح سلتا فيغو في المركز 17.
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