"ريمونتادا مجنونة".. برشلونة يثور على سلتا فيغو في 8 دقائق

قلب برشلونة الطاولة في وجه ضيفه سلتا فيغو وسجل ثلاثية في 8 دقائق، ليحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، السبت، في الدوري الإسباني.



وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين سريعين قبل أن يسجل جواو كانسيلو هدف الفوز المتأخر، بعد أن كان الفريق الكتالوني متأخرا بهدفين نظيفين.

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