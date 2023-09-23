Advertisement

رياضة

"ريمونتادا مجنونة".. برشلونة يثور على سلتا فيغو في 8 دقائق

Lebanon 24
23-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1110317-638311043621286738.jpeg
Doc-P-1110317-638311043621286738.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قلب برشلونة الطاولة في وجه ضيفه سلتا فيغو وسجل ثلاثية في 8 دقائق، ليحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، السبت، في الدوري الإسباني.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين سريعين قبل أن يسجل جواو كانسيلو هدف الفوز المتأخر، بعد أن كان الفريق الكتالوني متأخرا بهدفين نظيفين.
Advertisement
وبدأ الضيوف المباراة بجرأة، وسجلوا الهدف الافتتاحي في الدقيقة 19 عبر يورغن ستراند لارسن.
 
ومنح البديل تاسوس دوفيكاس الهدف الثاني لسلتا فيغو بعد 10 دقائق من نزوله، عندما أنهى هجمة متقنة بتسديد الكرة بهدوء في الزاوية السفلية.

لكن ليفاندوفسكي سجل هدفين في 4 دقائق، ثم تسلل كانسيلو بين اثنين من مدافعي سلتا ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 88 بعد عرضية متقنة من غافي.

وبهذا الفوز صعد برشلونة مؤقتا إلى صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي سيواجه غريمه المحلي أتلتيكو مدريد الأحد، بينما أصبح سلتا فيغو في المركز 17.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:23 | 2023-09-23
14:00 | 2023-09-23
12:18 | 2023-09-23
11:00 | 2023-09-23
06:09 | 2023-09-23
04:30 | 2023-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24