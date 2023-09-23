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رياضة
بعد سلسلة هزائم.. "يونايتد" يُبلسم جراحه بـ"فوز" جديد!
Lebanon 24
23-09-2023
|
23:00
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سجل النجم برونو فرنانديز هدفاً رائعاً من تسديدة مباشرة ليقود فريقه مانشستر يونايتد للفوز 1- صفر أمام مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وأنهى مانشستر يونايتد بهذه النتيجة سلسلة الهزائم في 3 مباريات سابقة بجميع المسابقات.
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وخلال اللقاء، ألغي هدف لإيفانز لكن بيرنلي أضاع العديد من الفرص ولم يكن محظوظاً بعد الاستراحة.
وبهذا الفوز الثالث في الموسم، ارتقى يونايتد للمركز الثامن برصيد 9 نقاط من ست مباريات، مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي من خمس مباريات ليقبع في المركز الأخير.
وضمّد فريق "الشياطين الحمر" بهذه النتيجة جراحه الأوروبية بعدما خسر في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف لثلاثة.
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