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وأنهى مانشستر يونايتد بهذه النتيجة سلسلة الهزائم في 3 مباريات سابقة بجميع المسابقات.وخلال اللقاء، ألغي هدف لإيفانز لكن بيرنلي أضاع العديد من الفرص ولم يكن محظوظاً بعد الاستراحة.وبهذا الفوز الثالث في الموسم، ارتقى يونايتد للمركز الثامن برصيد 9 نقاط من ست مباريات، مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي من خمس مباريات ليقبع في المركز الأخير.وضمّد فريق "الشياطين الحمر" بهذه النتيجة جراحه الأوروبية بعدما خسر في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف لثلاثة.