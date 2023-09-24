مُنتخب البرازيل يستدعي لاعباً بارزاً مع "ريال مدريد".. من هو؟

استدعت البرازيل لاعب ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور لخوض مباراتي المنتخب المقبلتين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 مع أوروغواي وفنزويلا، وذلك عقب تعافيه من التمزق العضلي الذي تعرض له في نهاية آب الماضي.

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وقال المدرب فرناندو دينيز في مؤتمر صحافي إن اللاعب "أحد أبطال كرة القدم العالمية"، من دون أن يشير إلى إصابته.



وسيلعب "فيني" في الهجوم مع نيمار لاعب الهلال السعودي، الذي قال عنه المدرب إنه "لا يزال سيكتب صفحات أكثر جمالاً في تاريخ كرة القدم". وقال المدرب فرناندو دينيز في مؤتمر صحافي إن اللاعب "أحد أبطال كرة القدم العالمية"، من دون أن يشير إلى إصابته.وسيلعب "فيني" في الهجوم مع نيمار لاعب الهلال السعودي، الذي قال عنه المدرب إنه "لا يزال سيكتب صفحات أكثر جمالاً في تاريخ كرة القدم".

ومن ضمن المستجدات في القائمة استدعاء جيرسون لاعب فلامنغو، الذي أشاد المدرب باستمراريته.

وبخلاف جيرسون، لم تشهد قائمة المستدعين أي تغييرات تذكر مقارنة بالقائمة التي استدعاها الشهر الماضي.

وفي تصريح جديد له، قال المدرب: "مع وجود أقل قدر من التغييرات، ثمة احتمالية أكبر لزيادة التفاهم والتطور بشكل أسرع".

وتلعب البرازيل مع فنزويلا في 12 من الشهر المقبل في مدينة كويابا، ثم ستواجه أوروغواي خارج الديار في مونتفيديو، في 17 من الشهر ذاته.

وفي أول مباراتين في التصفيات فازت البرازيل على بوليفيا بخمسة أهداف لواحد وعلى بيرو بهدف نظيف. (24)