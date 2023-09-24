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رياضة

الأندية الأردنية تعلق مشاركتها في الدوري

Lebanon 24
24-09-2023 | 08:00
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سجلت الأندية الأردنية لكرة القدم موقفا غير مسبوق بتنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري وعدم خوض مباريات المرحلة السادسة وكان آخرهما مباراتي الوحدات ضد الشباب ومعان ضد السلط السبت.

واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل ناد وإيجاد راع رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب قوله، إن أندية دوري المحترفين الأردني ستجتمع اليوم، في مقر النادي الفيصلي لبحث آخر المستجدات بشأن ما يحصل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد المحلي للعبة عقد هيئته التنفيذية اجتماع برئاسة الأمير علي بن الحسين وبحضور كافة كوادره لمناقشة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023-2028).

وحسبما ذكره الاتحاد، تخلل الاجتماع مناقشة مستفيضة للمحاور الرئيسية للاستراتيجية، لاسيما المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب النهوض بالبنية التحتية، مرورا بتمكين الأندية، ووصولا إلى الجانب التسويقي وتحسين التفاعل الجماهيري.

وأضاف "يتطلع الاتحاد من خلال وضع خطته الاستراتيجية وتحديد أهدافه الرئيسية للسنوات القادمة، للمرة الأولى، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء، لتحقيق أهداف نوعية، ضمن فترة زمنية محددة، ووفق آلية عمل متسلسلة تخضع للمتابعة المستمرة والتقييم بشكل دوري، سعيا لتحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة".

 

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