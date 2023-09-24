احتفل نجوم نادي الهلال السعودي، على رأسهم البرازيلي نيمار والحارس الدولي المغربي ياسين بونو، باليوم الوطني السعودي الـ93، عبر ارتداء "الثوب والشماغ" وأداء رقصة العرضة السعودية.

لعب نيمار 😂🕺🏻💚 pic.twitter.com/6yBpX6mvlL — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) September 23, 2023 Advertisement

العرضة السعودية من ياسين بونو 😍🇸🇦 pic.twitter.com/IOccLhzZfs — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 23, 2023



وكان النصر قد نشر مقطع فيديو يوم الخميس، ظهر فيه جميع نجومه بالثوب السعودي، يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم.

وأعلن اتحاد جدة قائمة فريقه يوم الخميس لمواجهة الفتح بتصميم خاص، يظهر لاعبيه مرتدين الزي الرسمي السعودي.



كذلك نشر حساب أهلي جدة مقطع فيديو ظهر لاعبو الفريق بالزي الرسمي السعودي، وفي مقدمتهم الجزائري رياض محرز. (العربية)