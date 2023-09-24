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رياضة

الصين جاهزة لانطلاق أكبر دورة ألعاب آسيوية

Lebanon 24
24-09-2023 | 14:00
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انطلقت النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة "هانغتشو"، عاصمة مقاطعة "تشجيانغ" شرقي الصين، حيث حضر الرئيس شي جين بينغ وزعماء العديد من الدول الأخرى حفل الافتتاح.

ويشارك أكثر من 12 ألف رياضي من 45 دولة في أكبر حدث رياضي في آسيا للتنافس في 40 رياضة.

ويتوافق يوم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو مع الاعتدال الخريفي، وهو يوم يرمز إلى الحصاد ولم الشمل في الثقافة الصينية، بحسب صحيفة "شنغهاي ديلي" المحلية..

وقال منظمو الحدث، في بيان نشر على موقعهم الإلكتروني: "إن عدد الرياضيين المشاركين - حوالي 12 ألفا و500 - هو الأكبر في تاريخ الألعاب الآسيوية".

ومن بين الحاضرين في حفل الافتتاح رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، ورئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال، ورئيس وزراء تيمور الشرقية زانانا غوسماو، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
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المصدر: وكالة الأناضول
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