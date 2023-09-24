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رياضة

"شغب الجماهير"... يوقف مباراة في الدوري الهولندي

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:00
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تقرر إيقاف مباراة أياكس أمستردام ضد ضيفه فينورد روتردام، بعد مرور 11 دقيقة فقط على انطلاق الشوط الثاني من عمر اللقاء، الذي جرى بالمرحلة السادسة لبطولة الدوري الهولندي لكرة القدم.
وجاء إيقاف المباراة، بعدما ألقت الجماهير الغاضبة الألعاب النارية على أرض الملعب حينما كانت النتيجة تشير لتقدم فينورد 3 - 0، الأحد.
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وقرر الحكم إيقاف المباراة، وأشار للاعبين بالتوجه إلى غرفة خلع الملابس، بعدما ألقت الجماهير الألعاب النارية على أرض الملعب للمرة الثانية، وسقط الكثير منها بالقرب من المرمى. وعرض نادي أياكس رسالة «يحظر خلالها إشعال الألعاب النارية» على الشاشة الكبيرة في ملعب (يوهان كرويف أرينا) بالعاصمة الهولندية أمستردام، غير أن الجماهير لم تذعن لها.
ونقلت شبكة «إي إس بي إن» الإخبارية، على موقعها الإلكتروني، بيان رابطة الدوري الهولندي لكرة القدم، التي أعلنت «إيقاف المباراة بشكل دائم بعد تكرار إلقاء الألعاب النارية داخل أرض الملعب». وأضاف البيان: «سنقدم المزيد من المعلومات حول إقامة هذه المباراة لاحقاً».
ويعاني أياكس من انطلاقة باهتة للغاية في الموسم الحالي بالدوري الهولندي المكون من 18 نادياً، حيث يحتل المركز الـ13 حالياً، برصيد 5 نقاط من 5 مباريات، محققاً فوزاً وحيداً وتعادلين وخسارتين. وتسبب استقبال شباك أياكس 3 أهداف من فينورد (حامل اللقب) خلال الشوط الأول من عمر المباراة، لحالة من السخط بين جماهير فريق العاصمة الهولندية.
وأنهى أياكس الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب المسابقة، ليفشل في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الأولى منذ 13 موسماً، علماً بأنه توج باللقب 7 مرات، وحصل على المركز الثاني 5 مرات، خلال المواسم الـ12 السابقة.
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