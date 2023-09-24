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رياضة
أتلتيكو أطاح بغريمه الريال
Lebanon 24
24-09-2023
|
18:30
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سجّل ألفارو موراتا ثنائية ليقود أتليتيكو مدريد للفوز بأداء قوي3-1 على غريمه ريال مدريد في قمة العاصمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
افتتح موراتا التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس بعد تمريرة صمويل لينو العرضية وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 18 بعد تمريرة ساؤول نيجيز.
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وقلّص توني كروس الفارق بتسديدة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 35 لكن موراتا وسع الفارق مجدداً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد هدية أخرى من ساؤول.
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