"أتلتيكو مدريد" يطرح "ريال مدريد" أرضاً بالثلاثة!

تعرّض "ريال مدريد" للهزيمة للمرة الأولى له هذا الموسم أمام مضيفه "أتلتيكو مدريد" بنتيجة (3-1) في ديربي العاصمة، مساء الأحد على ملعب سفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.

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