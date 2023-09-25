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رياضة

"أتلتيكو مدريد" يطرح "ريال مدريد" أرضاً بالثلاثة!

Lebanon 24
25-09-2023 | 00:19
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تعرّض "ريال مدريد" للهزيمة للمرة الأولى له هذا الموسم أمام مضيفه "أتلتيكو مدريد" بنتيجة (3-1) في ديربي العاصمة، مساء الأحد على ملعب سفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.
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وسجل ألفارو موراتا هدفين في الدقيقتين 4 و46، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لـ "ريال مدريد" نجمه توني كروس في الدقيقة 35.
 
 
 
 
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