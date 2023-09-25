حادثة رياضية مؤسفة.. ألعاب نارية وأعمال شغب تتسبب بإيقاف مباراة أياكس وفينورد (فيديو)

توقفت قمة المرحلة السادسة من الدوري الهولندي لكرة القدم بين "أياكس أمستردام" وضيفه "فينورد" حامل اللقب، بعد أقل من ساعة بقليل مساء الأحد، بسبب إلقاء الجماهير للألعاب النارية على أرض الملعب.
وأمر الحكم سيردار غوزوبيوك، كلا الفريقين بالعودة إلى غرف الملابس للمرة الثانية، بعد إلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب، من قبل مشجعي الفريق المضيف.
وكان الحكم قد أوقف المباراة للمرة الأولى قبل نهاية الشوط الأول للسبب ذاته، وقبلها توقفت المباراة لفترة وجيزة بعد إلقاء كأس على أرضية الملعب.
وحسب وكالة أنباء "أيه إن بي" والعديد من وسائل الإعلام المحلية، فقد اندلعت أحداث خارج الملعب، مما اضطر الشرطة إلى التدخل.
وتعرضت بوابة الدخول الرئيسية لملعب يوهان كرويف للتدمير، حسب الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان فينورد متقدما 3-0 عندما توقفت المباراة. (الحرة)